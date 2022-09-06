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Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

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Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Фото: Associated Press

На додаток до 10 мільярдів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це Урсула фон дер Ляйєн повідомила у Twitter.

Президентка Єврокомісії зазначила. що ситуація в Україні все ще потребує постійної підтримки.

"На додаток до 10 мільярдів євро, які ми надали на цей час, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня", - написала вона.

Нагадаємо, що Європейський Союз розглядає додаткові постачання газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення постачань з Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1291
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