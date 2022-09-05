Дистанційне навчання погано вплинуло на успішність: як урятувати знання дітей

Як урятувати знання дітей – питання, що особливо загострилося з початком нового навчального року. Вчителі й учні зустрілися після спроб навчатися під час війни і літніх канікул. Понад половина педагогів говорять про те, що дистанційне навчання погано вплинуло на шкільні результати. Діти не повністю засвоюють математику, іноземну мову і хімію. Це дані опитування педагогів, учнів та їхніх батьків, проведеного Державною службою якості освіти.

Як вирішити проблему навчання, йдеться в ТСН.

Зокрема, 51% педагогів початкової школи у селі і 42% у місті вказали на погіршення результатів з математики. Так само думають 61% вчителів базової школи у селі та 45% відсотків у місті.

На думку вчителів, погіршилися також знання української мови, фізики та астрономії. І впливає на такий результат, кажуть педагоги, насамперед відсутність "живого спілкування". Також вони вважають проблемою невміння учнів навчатися самостійно.

Але як навчити цій самостійності малюків, які тільки-но пішли у свої перші і другі класи? В ситуації, коли батьки мусять бути на роботі. Але українці не здаються і тут. І вже придумали варіанти, як вирішити це складне шкільне завдання.

Дистанційне навчання погано вплинуло на успішність учнів: що із цим робити

Олексій – директор школи у селі Луб'янка, що поблизу Гостомеля на Київщині. Показує, що залишили по собі росіяни. У його школі до кінця березня жили окупанти. Мабуть, офіцери, гадає директор, бо школа майже не пошкоджена.

В кабінеті інформатики було 11 повноцінних комп’ютерів, сучасних, з доступом до Інтернету. Усі комп'ютери і ноутбуки вчителів забрали рашисти. Натомість у підвалі залишили пральну машинку. Мабуть, не влізла. Власника поки не знайшли.

Попри втрату техніки, директор радіє, бо діти знову прийдуть навчатися. Є очна форма навчання, дистанційна, сімейна – коли діти навчаються вдома, і екстернат, а також педагогічний патронаж.

Сімдесят дітей навчатимуться у школі, а 40 – дистанційно. Наталя не наважується відпускати свого другокласника Кирила до школи.

"Я не впевнена , що він зможе висидіти час у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Бо дитина з особливими освітніми потребами, він на слухових апаратах. Він або злякається дуже сильно, або…" – говорить мати другокласника Наталія Петрушевська.

Коли лунає повітряна тривога, мама бере Кирилка за руку і йде до підвалу свого будинку, який він знає. І Наталі так спокійніше.

Окрім того, що дітям важче засвоювати матеріал, вони ще й страждають від того, що не спілкуються з іншими дітьми і менше рухаються.

"Офлайн критично необхідний для маленьких дітей, для початкової школи. Бо є дослідження, які говорять, чим старша дитина, тим вона краще опановує дистанційне навчання. Для маленької дитини офлайнове навчання, прямий контакт з дорослою людиною, з однолітками є абсолютно необхідний", – пояснює освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Можна організовувати дітей на дитмайданчику або збирати їх у когось із батьків вдома. Журналістка ТСН Нелі Ковальська знайшла, здається, ідеальний варіант – коворкінг для дітей, які на дистанційці.

Тут діти не лише навчаються дистанційно або з педагогами. А й разом малюють, грають на музичних інструментах, і все це теж з викладачами. В розкладі у них є і прогулянка, і другий сніданок, і обід.

"Дитина йде додому навчена, погуляна, нагодована, зі зробленими домашніми завданнями. І з класним настроєм", – запевняє засновниця і директорка коворкінгу Олеся Корженевська.

Для дітей з освітніми проблемами, батьків волонтерів і військових коворкінг безкоштовний. Щоб і для решти так було, гадає, що зможе обійтися донатами.

"Я сподіваюся, що у нас буде також можливість отримати якийсь грант для того, щоби зробити це в доступному форматі для тих, кому це дійсно потрібно", – пояснює Корженевська.

Коворкінг став логічним продовженням літнього табору, який створила Олеся на базі школи аудіовізуальних мистецтв. Тож це дуже добрий приклад для подібних просторів – гуртків, секцій тощо, де зараз мало або взагалі немає дітей, створити такий коворкінг для дітей, які на дистанційці.

Нагадаємо, що в одному із найбагатодітніших сіл України, де у сім'ї є і по 19 дітей, з острахом чекають на початок онлайн-навчання.

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