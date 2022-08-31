На українських школярів чекає оновлена програма навчання: про що і як тепер навчатимуть у школі

До шкільної програми ввели нову термінологію та літературу, а ще доповнили історію сучасною війною росії проти України.
В новому навчальному році школярі вивчатимуть тлумачення понять "рашизм" та "рускій мір", як поводитися дітям в умовах воєнного стану, а ще американських, шотландських і німецьких письменників замість російських, йдеться в ТСН.
Незалежно від того, навчатимуться діти цьогоріч у шкільних стінах чи поза ними - вдома, дещо змінену та доповнену програму їм доведеться освоювати вже від вересня. І хоча зміни є нововведеннями, більшість із них обговорювалися освітянами від травня, або й ще раніше, тож навчальну програму вчителі засвоїли. «Вже є наказ міністерства, це прийнято. Наші обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, вони проводять роботу, навіть зараз із доведення цієї інформації до вчителів», - каже начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.
Йдеться про зміни або доповнення у 5 предметах, зокрема, географії. Тут час на вивчення країн зменшено, а їхній перелік - збільшено. Скажімо - до країн Азії додано Південну Корею, із її місцем у сучасній політиці та вдалою економічною моделлю. Окрім цього, більше уваги приділено політиці держав за сьогодення.
Через повномасштабне вторгнення Росії додаються параграфи в основах правознавства. Зокрема, теми щодо прав людини та міжнародного гуманітарного права. А у предметі «Захист України» посилюють військово-патріотичну складову. Доповнено теми вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту. А ще додано більше інформації про сучасну російсько-українську війну та наших героїв. «Не обов'язково вчити напам'ять, як називати наших ворогів, дитина і так це ловить із контексту, із розмов батьків, тобто діти в це занурені, тому в цьому є певний резон, чому школа має все ж реагувати. Вона не може бути в ізольованій сфері, вакуумі... Але ця реакція має бути доречною», - пояснює експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба.
Коли повітряна тривога або обстріл - що є надійним укриттям, а що ні, які бувають вибухові пристрої, який у них принцип дії та чому не слід їх чіпати, а ще основи психологічної самодопомоги - усе теж тепер буде частиною навчальної програми у предметі «Основи здоров’я». Його вивчають учні середньої та старшої школи.
«Ми маємо, в першу чергу, розвивати у дітях здатність самостійно мислити, ставити запитання, часто незручні», - додає Скиба.
І вони вже ставлять, ці запитання. Зокрема, щодо термінології, яку нерідко можна зустріти в мережі або почути на вулиці: "рашизм", "рускій мір", "колаборант", "присвоєння суверенітету". «Важливо, щоб діти розуміли, що це таке. Тому ці терміни в науковому обґрунтуванні будуть вивчатися в школах, аби розуміти, яка загроза перед нами стоїть», - кажуть у Міносвіти.
Радянський Союз вперше подаватимуть як спадкоємця Російської імперії, які були нетерпимі до всього українського. «У нас багато уваги раніше приділялося репресивним діям Радянського Союзу. Тепер діти більше вивчатимуть і про рух опору. Тобто яким чином українці опиралися цій репресивній машині», - доповнює Кононенко.
Ідеться як про збройний опір, подібний до Холодному яру чи УПА, так і про культурний - Розстріляне відродження, кобзарські співці, шістдесятники.
В зарубіжній літературі зі шкільної програми вилучені твори російських і білоруських авторів, натомість додано твори зарубіжних письменників. Зокрема, вивчатиметься творчість Жана де Лафонтена, О. Генрі, Ульфа Старка та інших. Замість російської поезії до шкільної програми включили вірші світових ліриків: до прикладу, Генріха Гейне, Адама Міцкевича, Роберта Бернса.
Російськомовні твори залишаться лише від окремих українських авторів або тих, чиє життя тісно пов'язане із нашою історією.
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