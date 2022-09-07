Експерт пояснив, за яких умов курс долара в Україні становитиме 50 гривень

За підсумками поточного року очікується скорочення ВВП України на 40%, що призведе й до скорочення валютних надходжень та зростання курсу долара.

Про це в коментарі УНІАН розповів економічний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, обсяг імпорту залишається суттєвим, адже через скорочення власного виробництва багато товарів доводиться завозити. Насамперед це стосується продукції військового призначення та енергоносіїв, ціни на які зараз перебувають на рекордних рівнях.

"За таких умов забезпечувати відносну стабілізацію гривні вдається завдяки іноземним кредитам і грантам. Проте обсяги західних коштів, які отримує Україна, є значно нижчими, ніж очікування Мінфіну та НБУ. Враховуючи, що восени попит на валюту зросте, а валютні надходження будуть суттєво відставати, Нацбанку доведеться збільшити продаж валюти за рахунок валютних резервів", - зауважив він.

На його думку, досить ймовірно, що до кінця року курс готівкового долара зросте до 50 гривень.

Експерт також не виключає, що восени Нацбанк буде змушений провести чергову офіційну девальвацію гривні, і водночас офіційний курс гривні може бути знижено до 45 гривень за долар.

Нагадаємо, НБУ дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

Читайте також: