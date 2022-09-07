Правила розрахунку розміру пенсій в Україні змінять

На час воєнного стану під час обчислення суми пенсії можна не враховувати поточні зарплати, оскільки вони значно зменшилися через війну. Це має позитивно вплинути на розмір виплат у майбутньому.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, відповідні зміни депутати Верховної Ради погодилися внести до закону "Про загальнообов'язкове державне страхування". Законопроєкт №7453 встановлює, що занижену під час війни зарплату можна не враховувати у розрахунку пенсій.

Закон дає можливість за вибором людини, яка звернулася за призначенням пенсії, виключити зі страхового стажу зарплату сумарно до 60 календарних місяців, якщо вони припадають на воєнний стан та протягом трьох календарних місяців після його припинення або скасування. За умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.

Річ у тім, що для розрахунку пенсії використовується єдина формула: співвідношення власної зарплати до середньої, помноженої на стаж у роках, 1% та на середню зарплату в країні за три роки. Таким чином, згідно з законодавством, чим нижча власна зарплата, тим меншою буде пенсія. Якщо ж виключити з цієї формули період воєнного стану, пенсії будуть вищими. Водночас страховий стаж під час воєнного стану будуть враховувати.

Але ця норма вигідна далеко не всім. Наприклад, українці, які захищають країну у складі ЗСУ, у період воєнного стану отримують підвищені зарплати, тож облік їхнього доходу у період воєнного стану дозволить отримувати вищу пенсію у майбутньому. Тому правила, чи враховувати "військові" зарплати, є виключно вибором людини.

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