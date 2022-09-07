Правила расчета размера пенсий в Украине изменят

На время военного положения при насчислении пенсии можно не учитывать текущие зарплаты, поскольку они значительно уменьшились из-за войны. Это должно положительно повлиять на размер выплат будущих пенсий.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, соответствующие изменения депутаты Верховной Рады согласились внести в закон "Об общеобязательном государственном страховании". Законопроект №7453 устанавливает, что заниженную во время войны зарплату можно не учитывать в расчете пенсии.

Закон дает возможность по выбору человека, обратившегося за назначением пенсии, исключить из страхового стажа зарплату суммарно до 60 календарных месяцев, если они приходятся на военное положение и в течение трех календарных месяцев после его прекращения или отмены. При условии, что указанные периоды в сумме составляют не более 10 процентов продолжительности страхового стажа.

Дело в том, что в расчете пенсии используется единая формула: соотношение собственной зарплаты к средней умноженной на стаж в годах, 1% и на среднюю зарплату в стране за три года. Таким образом, согласно законодательству, чем ниже собственная зарплата, тем меньше будет пенсия. Если же исключить из этой формулы период военного положения, пенсии будут выше. В то же время страховой стаж во время военного положения будут учитывать.

Но данная норма выгодна далеко не всем. Например, украинцы, защищающие страну в составе ВСУ, в период военного положения получают повышенные зарплаты и учет их дохода в период военного положения позволит получать более высокую пенсию в будущем. Поэтому правила учитывать "военные" зарплаты являются исключительно выбором человека.

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