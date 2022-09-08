Пентагон повідомив про 675 млн доларів Україні: що містить пакет додаткової допомоги

У Пентагоні зазначили, цей пакет є двадцятим, що США передають Україні.

Міністерство оборони (DoD) оголошує про санкціонування президентом США Джо Байденом скорочення допомоги у сфері безпеки на суму до 675 млн доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

"Цей дозвіл є двадцятим вилученням обладнання адміністрацією Байдена із запасів Міноборони для України із серпня 2021 року", - додали там.

Пакет додаткової допомоги для України містить:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

4 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;

додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;

понад 5 000 протитанкових систем;

1000 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 броньованих медичних автомобілів;

прилади нічного бачення та інше польове встаткування.

Державний департамент повідомив Конгрес про намір надати 2 млрд доларів у вигляді довгострокових інвестицій в іноземне військове фінансування: 1 млрд для зміцнення безпеки України та 1 млрд для 18 регіональних сусідів України.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько 15,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 17,2 млрд доларів США як допомогу у забезпеченні безпеки та понад 14,5 млрд доларів США з початку неспровокованих та жорстоких операцій Росії. Вторгнення 24 лютого.

"Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, до України прибув д ержавний секретар США Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом.