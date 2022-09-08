Пентагон сообщил о 675 млн долларов Украине: что содержит пакет дополнительной помощи

В Пентагоне отметили, что этот пакет является двадцатым, что США передают Украине.
Министерство обороны (DoD) объявляет о санкционировании президентом США Джо Байденом сокращения помощи в сфере безопасности на сумму до 675 млн. долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.
"Это разрешение является двадцатым изъятием оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", — добавили там.
Пакет дополнительной помощи для Украины содержит:
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 4 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
- более 5000 противотанковых систем;
- 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Государственный департамент сообщил Конгресс о намерении предоставить 2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: 1 млрд. для укрепления безопасности Украины и 1 млрд. для 18 региональных соседей Украины.
Всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 15,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 17,2 млрд. долларов США как помощь в обеспечении безопасности и свыше 14,5 млрд. долларов США с начала неспровоцированных и жестоких операций России. Вторжение 24 февраля.
"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины в поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", — говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.
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