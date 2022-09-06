Камалія привітала доньок з 9-річчям та показала, як вони підросли

Сьогодні у родині співачки Камалії свято – 9 років виповнюється її донькам-двійнятам Арабеллі та Мірабеллі.

Сьогодні, 6 вересня, у родині співачки Камалії свято. Доньки Камалії та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, двійнята Арабелла та Мірабелла святкують день народження.

Дівчаткам виповнюється дев'ять років. З цієї нагоди зіркова мама присвятила своїм дітям зворушливий пост у Instagram.

Камалія розмістила колаж з фотографійдівчат у різний період їхнього життя. Артистка зазначила, що молиться про те, щоб вони невдовзі всією родиною повернулися до мирної України:

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сьогодні найщасливіший день у моєму житті, день, коли я стала мамою! Ми з Захуром — найщасливіші батьки в світі двох маленьких зірочок Арабелли і Мірабелли. Донечки, з днем народження вас! Будьте здоровими, хай кожен день приносить тільки радість, а доля буде любити вас! Молюсь, щоб дуже скоро ми всі разом повернулися до мирної України, де ви зможете обійняти бабусю з дідусем, всіх рідних, побешкетувати з однокласниками. І не поспішайте дорослішати, ще хочу побути молодою мамою", - написала Камалія.

Шанувальники Камалії долучилися до привітань: "Вітаю! Здоров'я, щастя вашим донечкам і вам!", "Вітаю! Нехай ваші чудові дівчатка завжди будуть здорові, життєрадісні, успішні!", "Нехай донечки зростають в любові і під мирним небом. Божого благословіння вам".

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