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На Одещині висихають заповідні озера: що сталося (фото)

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© Ivan Rusev
© Ivan Rusev
© Ivan Rusev

Наприкінці літа на Одещині висохли озера академіка Ювеналія Зайцева. Причиною стала, зокрема, і війна, розпочата РФ на чолі з Путіним.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" Одеської області катастрофічно пересихають унікальні дрібні внутрішні озера, названі на честь академіка Ювеналія Зайцева.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у Facebook.

"І це відбувається від того, що цьогоріч вода до лиманів і до озера майже не поступає ззовні. Не було і стоку прісної води по малих річках до лиманів. До того ж, цього року і рівень води в річці Дунай вкрай низький за останні десятиріччя, і тому вода до лиманів Джантшейський та Малий Сасик теж не надходить з Дунаю і не поповнює озера. І, нарешті, зовсім немає водообміну між Чорним морем та Тузлівськими лиманами", - пояснив Русєв.

Окрім бойових дій, одною з причин відсутності водообміну є й той факт, що рибалкам не дали дозволу відкрити прірву.

"Тому рибалки залишилися без риби, а випарювання води з лиманів на фоні відсутності водообміну призвело зараз до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині садочки галагазів", - зазначив Русєв. 

Нагадаємо, українців попередили про можливе виникнення кислотних дощів.

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Дата публікації
Перегляди
4975
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