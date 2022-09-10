Ціни на пальне мають зменшитись через значне здешевлення нафти на міжнародних ринках.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує здешевлення бензину.
Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми бачимо значне здешевлення нафти на міжнародних ринках. І у зв'язку з цим здешевленням ми розуміємо, що і бензин в Україні повинен здешевлюватись", - підкреслив Гетманцев.
Також він зазначив, що відповідний податок, який частково буде повернутий з мирних часів, не вплине на вартість бензину.
"Ціна точно не зросте, а можливо навіть впаде, враховуючи світові ціни на нафту", - наголосив голова комітету ВР.
Нагадаємо, у другій половині серпня Кабінет міністрів заявив про завершення паливної кризи, яка виникла на початку літа. Зазначається, що наразі спостерігається достатня кількість бензину та дизеля.
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