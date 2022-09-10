Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев прогнозирует удешевление бензина.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен удешевляться", — подчеркнул Гетманцев.

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Также он отметил, что соответствующий налог, который будет частично возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.

"Цена точно не возрастет, а может даже упадет, учитывая мировые цены на нефть", — подчеркнул председатель комитета ВР.

Напомним, во второй половине августа Кабинет министров заявил о завершении топливного кризиса, возникшего в начале лета. Отмечается, что в настоящее время наблюдается достаточное количество бензина и дизеля.

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