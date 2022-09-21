"Референдумы" сузят Путину поле политического маневра — Пионтковский

Так что нас ожидают драматические события.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале ТСН.

"Референдумы" не расширяют, а суживают до нуля вот это поле политического маневра. Ближайшие дни покажут. В любом случае, нас ожидают драматические события, потому что просто эта ситуация продолжаться не может. Тем более, после очевидного провала Путина на саммите ШОС", — сказал он.

Эксперт добавил, что российская пропаганда возлагала большие надежды, что их "поддерживает" более половины человечества.

"Они плюсовали население Индии и Китая. Так оба лидера Моди и Си (ред. лидеры Индии и Китая) очень холодно вели себя с Путиным", — подытожил Пионтковский.

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