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"Референдумы" сузят Путину поле политического маневра — Пионтковский

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"Референдумы" сузят Путину поле политического маневра — Пионтковский

Путин / Фото: Associated Press

Псевдореферендумы, которые РФ хочет провести на временно оккупированных территориях Украины, сужают президенту РФ Владимиру Путину поле политического маневра.

Так что нас ожидают драматические события.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале ТСН.

"Референдумы" не расширяют, а суживают до нуля вот это поле политического маневра. Ближайшие дни покажут. В любом случае, нас ожидают драматические события, потому что просто эта ситуация продолжаться не может. Тем более, после очевидного провала Путина на саммите ШОС", — сказал он.

Эксперт добавил, что российская пропаганда возлагала большие надежды, что их "поддерживает" более половины человечества.

"Они плюсовали население Индии и Китая. Так оба лидера Моди и Си (ред. лидеры Индии и Китая) очень холодно вели себя с Путиным", — подытожил Пионтковский.

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