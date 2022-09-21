"Референдумы" сузят Путину поле политического маневра — Пионтковский

Псевдореферендумы, которые РФ хочет провести на временно оккупированных территориях Украины, сужают президенту РФ Владимиру Путину поле политического маневра.
Так что нас ожидают драматические события.
Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале ТСН.
"Референдумы" не расширяют, а суживают до нуля вот это поле политического маневра. Ближайшие дни покажут. В любом случае, нас ожидают драматические события, потому что просто эта ситуация продолжаться не может. Тем более, после очевидного провала Путина на саммите ШОС", — сказал он.
Эксперт добавил, что российская пропаганда возлагала большие надежды, что их "поддерживает" более половины человечества.
"Они плюсовали население Индии и Китая. Так оба лидера Моди и Си (ред. лидеры Индии и Китая) очень холодно вели себя с Путиным", — подытожил Пионтковский.
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