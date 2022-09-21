В Украине изменился перечень громад в зоне боевых действий и оккупации

Министерство обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.
Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Перечень не фиксирован – он регулярно актуализируется.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В обновленный список территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.
Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (5) областей.
Всего в перечне 327 громад.
Все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства.
Напомним, Верещук рассказала, что происходит на освобожденной Харьковщине.
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