В Украине стремительно дорожает лук: какая стоимость

Сейчас фермеры готовы отгружать лук не дешевле 22-27 грн за килограмм. В среднем эта стоимость на 10% выше, чем неделей раньше.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что производители активно завышают цены на овощь из-за того, что среди оптовых компаний до сих пор на лук есть высокий ажиотаж. Ее закупают, чтобы положить на хранение. Другой фактор роста цен – ограниченное предложение лука в местных хозяйствах.

"Урожай лука в текущем году будет намного ниже, чем сезоном ранее, из-за сокращения площадей под эту культуру, что в свою очередь связано с оккупацией Херсонской области, которая была лидером по выращиванию лука. Также, стоит отметить и снижение урожайности лука из-за неблагоприятных погодных условий. условия", — добавили аналитики.

Сейчас оптовая цена на лук в Украине уже в среднем в 4,4 раза выше, чем во второй половине сентября 2021-го. При этом многие игроки рынка уверены, что положительный ценовой тренд сохранится и дальше.

Как сообщалось, цены на гречку к концу этого года могут снизиться до 70-80 грн/кг. В некоторых магазинах после полномасштабного вторжения РФ цена гречихи достигала 150 грн/кг.

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