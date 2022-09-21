В Україні стрімко дорожчає цибуля: яка вартість

На українських ринках і у магазинах стрімко зросла вартість циибулі.

Наразі фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн за кілограм. У середньому ця вартість на 10% вища, ніж тижнем раніше.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що виробники активно завищують ціни на овоч через те, що серед оптових компаній досі на цибулю є високий ажіотаж. Її закуповують, аби покласти на збергання. Інший чинник зростання цін - обмежена пропозиція цибулі в місцевих господарствах.

"Урожай цибулі в поточному році буде набагато нижчим, ніж сезоном раніше, через скорочення площ під цю культуру, що своєю чергою пов’язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером з вирощування цибулі. Також, варто зазначити й зниження врожайності цибулі через несприятливі погодні умови", - додали аналітики.

Зараз оптова ціна на цибулю в Україні вже в середньому у 4,4 рази вища, ніж у другій половині вересня 2021-го При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі.

Як повідомлялося, ціни на гречку до кінця поточного року можуть знизитися до 70-80 грн/кг. У деяких магазинах після повномасштабного вторгнення РФ ціна гречки сягала 150 грн/кг.

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