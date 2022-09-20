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Експерт заявив, що в Україні зміняться ціни на гречку: коли і як

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Експерт заявив, що в Україні зміняться ціни на гречку: коли і як

Фото: krasota.ck.ua

Вартість гречки в Україні може змінитися.

Ціни на гречку до кінця поточного року можуть знизитися до 70-80 грн/кг.

Про це заявив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі телемарафону.

За його словами, в деяких магазинах після повномасштабного вторгнення РФ ціна гречки сягала 150 грн/кг.

"А зараз її оптова ціна – 45 грн за кг. Тобто до кінця цього року на полицях вона вартуватиме близько 70-80 грн/кг. Я думаю, що іноді навіть, може, нижчу ціну зустрінемо", - сказав експерт.

Дорошенко зауважив, що найбільше зростання цін на продукти харчування спостерігалося протягом березня-червня, після чого вартість зростала приблизно на 1% в місяць.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчає цибуля. Ціни вже учетверо вищі, ніж торік.

До слова, інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

Як повідомлялося, Німеччина звинуватила президента РФ у зростанні цін у світі.

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Дата публікації
Перегляди
908
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