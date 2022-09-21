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Путін заявив про проведення "референдумів" на окупованих територіях України

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Путін заявив про проведення "референдумів" на окупованих територіях України

Фото: Associated Press

21 вересня Володимир Путін також оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив часткову мобілізацію в Росії через війну проти України. Кремлівський диктатор також сказав, що підтримує проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України заявивши, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".   

Про це президент РФ заявив 21 вересня під час термінового звернення до росіян.

Так, Путін сказав, що він підтримує "приєднання" окупованих територій до Росії. 

"Ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдуму. Для того, щоб люди могли висловити свою волю і те рішення про своє майбутнє, яке ухвалить більшість мешканців "ДНР" та "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, ми підтримаємо", – заявив він.

Нагадаємо, Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.

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