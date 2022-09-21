Путін підписав указ про часткову мобілізацію: деталі призову на війну

Указ про мобілізаційні заходи на території РФ підписав президент-диктатор Володимир Путін. Кремлівський "фюрер" оголосив мобілізацію під час термінового звернення до росіян.

Деталі указу про часткову мобілізацію видно з опублікованого Кремлем документа.

Диктатор стверджує, що призову підлягатимуть тільки ті, хто перебуває в запасі та мають досвід. Мовляв, вони проходитимуть додаткову підготовку. Тим часом у документі зазначається, що кількість мобілізованих у кожному регіоні визначить російське Міністерство оборони РФ, а призов на службу доручено забезпечити губернаторам.

Контракти про проходження військової служби продовжують діяти до закінчення часткової мобілізації, за винятком випадків звільнення військових. В указі наголошують, що період часткової мобілізації звільнення з військової служби можливе за віком, станом здоров'я та за вироком суду про позбавлення волі.

Право на відстрочку від призову з мобілізації отримали громадяни, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

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