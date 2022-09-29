Сангстер, Бекінсейл, Гетевей: зірки, які не мають вигляд на свій вік

Деякі зірки з роками зовсім не змінилися або ж стали мати ще кращий вигляд.

Зірки завжди намагаються зберегти якомога довше молодий вигляд.

Деякі знаменитості звертаються за допомогою до косметологів та пластичних хірургів, а деякі - дотримуються правильного способу життя, що допомагає їм зберегти свою молодість та мати значно молодший зовнішній вигляд. Хтось із зірок має гарну генетику, тож може скластися таке враження, ніби вони не старіють.

Редакція ТСН.ua пропонує переглянути добірку зірок, які мають значно молодший вигляд.

Енн Гетевей

Може скластись таке враження, що відома американська акторка віднайшла еліксир молодості. Так, з віком знаменитість зовсім не постарішала. Енн, якій вже 39 років, зовсім не має вигляд на свій вік. Акторка раніше ділилася декількома секретами. Зокрема, зірка уникає сонячних променів, очищує шкіру засобами догляду та правильно харчується.

Енн Гетевей / Фото: thegeekherald.com

Томас Сангстер

Мало хто може повірити, що британському актору 32 роки. Томаса можна легко сплутати з підлітком. Тим більше Сангстер часто грає у фільмах ролі юнаків, яким 14-16 років. Секрет молодого вигляду актора полягає в тому, що природа нагородила його дитячими рисами характеру.

Томас Сангстер / Фото: Associated Press

Джаред Лето

Голлівудський актор і музикант зовсім не старіє. Актору 50 років, утім він легко може дати фору будь-якому 20-річному. Як розповідав сам Джаред, молодість йому допомагає зберегти здоровий спосіб життя. Зокрема, знаменитість не вживає спиртних напоїв, дотримується вегетаріанської дієти, займається спортом, а найголовніше - має здоровий сон, попри насичений графік.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Різ Візерспун

Американська акторка, якій 46 років, має набагато молодший вигляд. Ба більше, її легко сплутати з 23-річною донькою, адже вони неймовірно схожі. Як раніше розповідала Різ, вона доглядає за шкірою, робить масажі, уникає сонячних променів та п'є достатню кількість води вдень.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон

Знаменитість з роками має лише кращий вигляд. Зокрема, у свої 53 роки Дженніфер зовсім не має вигляд на свій вік. Як раніше розповідала акторка, секрет її краси простий. Так, Еністон менше користується косметикою, а більше демонструє природну красу. Натомість догляд за шкірою Дженніфер починається зсередини, тому для неї важливо правильно харчуватися, пити достатньо води та мати гарний сон.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес

Американська співачка з роками зовсім не постаріла. Особливо це помітно, коли артистка показує, який вигляд має без макіяжу. Секретів у Дженніфер, як мати гарний вигляд, достатньо багато. Зокрема, 53-річна артистка не палить, не вживає алкоголь та відмовилася від кофеїну. За словами знаменитості, це найбільші вороги шкіри. Також Лопес правильно харчується. Тримає себе в тонусі співачка завдяки спорту.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Кейт Бекінсейл

Відомій акторці 49 років. Утім, знаменитість має значно молодший вигляд. Зірка тримає тіло в тонусі завдяки спорту. Також Кейт працює з дієтологом. Зокрема, в їжі акторка себе обмежує лише в солодкому. Також зірка не п'є алкогольні напої та не вживає кофеїну.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Міла Куніс

Акторці 39 років. Утім, вона має молодший вигляд. Зберігати молодість артистці допомагають базові правила догляду за собою. Зокрема, вона стежить за шкірою та її тонусом. Також Міла завжди дотримує такого правила, як гарний сон. Попри насичений графік, Куніс завжди добре відпочиває.

Міла Куніс / Фото: marieclaire.co.uk

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