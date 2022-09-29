Американський генерал пояснив, навіщо Путін розмахує ядерним кийком

Президент РФ Володимир Путін намагається чинити тиск на Євросоюз напередодні зими та відключити європейські країни від енергопостачання.

Змушуючи страждати населення Європи, Путін намагається зламати волю керівництва ЄС для того, щоб обмежити підтримку України.

Про це заявив американський генерал Джек Кін, повідомляє Fox News.

"З цієї ж причини він розмахує ядерним кийком, щоб зменшити підтримку українцям у вигляді постачання зброї, боєприпасів, а також економічної підтримки та контролю за дотриманням санкцій", — пояснив Кін

Він також додав, що Путін розраховує, що колись європейці прогнуться.

"Він розраховує на це — це частина його стратегії", — сказав генерал.

Нагадаємо, Володимир Путін у своєму виступі, під час якого висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, пригрозив застосуванням ядерної зброї. Він пообіцяв визнати результати фейкових референдумів щодо приєднання до Росії на окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А задля продовження війни проти України підписав указ про часткову мобілізацію, під час якої до війська призвуть 300 тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози Путіна використати ядерну зброю можуть стати реальністю. Як вважає глава держави, Путін уже не блефує. При цьому світ продовжує утримувати його від використання ядерної зброї.

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

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