Американский генерал объяснил, зачем Путин размахивает ядерным кийком

Президент РФ Владимир Путин пытается оказывать давление на Евросоюз в преддверии зимы и отключить европейские страны от энергоснабжения.

Вынуждая страдать население Европы, Путин пытается сломать волю руководства ЕС для того, чтобы ограничить поддержку Украины.

Об этом заявил американский генерал Джек Кин, сообщает Fox News.

"По этой же причине он размахивает ядерным кийком, чтобы уменьшить поддержку украинцам в виде снабжения оружием, боеприпасами, а также экономической поддержки и контроля за соблюдением санкций", — объяснил Кин.

Он также добавил, что Путин рассчитывает, что когда-нибудь европейцы прогнутся.

"Он рассчитывает на это — это часть его стратегии", — сказал генерал.

Напомним, Владимир Путин в своем выступлении, во время которого высказался за присоединение оккупированных территорий Украины к России, пригрозил применением ядерного оружия. Он пообещал признать результаты фейковых референдумов о присоединении к России на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А для продолжения войны против Украины подписал указ о частичной мобилизации, во время которой в армию призовут 300 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы Путина использовать ядерное оружие могут стать реальностью. Как считает глава государства, Путин уже не блефует. При этом мир продолжает удерживать его от использования ядерного оружия.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

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