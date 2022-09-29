Даніель Салем зізнався, чого найбільше боїться на передовій: "Нехай вб'ють"

Від початку війни ведучий Даніель Салем пішов захищати Україну від російських окупантів.

Знаменитість неодноразово потрапляв під обстріли на навіть отримував поранення. Після деяких травм Салем досі не відновився, зокрема, до зірка нічого не чує на ліве вухо.

"Треба прокапатися до кінця. Я нічого не чую на ліве вухо. У мене там утворилася кіста. Її треба вирізати, а я не хочу робити це зараз. Я п'ю ліки, які підтримують водний баланс. Зі спиною все ок. Заморозили нерв, тому в мене немає болю, який був", - зізнався Даніель в інтерв'ю ProUA.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Та, як розповів ведучий, найбільше він боїться отримати якесь серйозне поранення. Салем не хоче стати тягарем для побратимів.

"Я не хочу стати тягарем для своїх побратимів. Нехай вб'ють, але я не хочу, щоб вони мене тягали. Я важкий – 120 кілограмів. Я не хочу бути тягарем. Навіть якщо я поранений, я хочу йти далі", - поділився ведучий.

Зазначимо, Даніель Солем неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, в результаті яких отримував бойові травми. Редакція сайту ТСН.ua готувала добірку про знаменитостей, які в бою з російськими окупантами зазнавали поранень.

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