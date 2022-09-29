ЗСУ на півдні України збили два російських штурмовики Су-25

У Баштанському районі Миколаївської області ЗСУ 29 вересня збили два російські штурмовики Су-25.

Російські літаки ЗСУ збили орієнтовно о 17:00.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що за минулу добу українські воїни збили чотири російські ракети та три безпілотники "Орлан-10".

Нагадаємо, українські захисники "мінуснули" ворожий штурмовик на Херсонщині.

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