Українські захисники "мінуснули" ворожий штурмовик на Херсонщині

На Херсонщині ЗСУ продовжують нищити росіян та їхню техніку.

Минулої доби в окупантів стало на один штурмовик менше.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони ліквідували близько 170 окупантів, на сьогодні кількість знешкоджених в Україні росіян складає 54 650.

Розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.