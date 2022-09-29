"Попередження для всіх колаборантів": чиє авто підірвали партизани в Мелітополі

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 29 вересня стався вибух у машині колаборантки Олени Шапурової, яка очолює місцевий департамент освіти про окупантах. Шапурова відбулася незначними пошкодженнями.

Мер Мелітополя Іван Федоров на Youtube-каналі ТСН назвав вибух попередженням для поплічників окупантів і розповів, чим "прославилася" Шапурова.

"Сьогодні було здійснено чергове попередження для всіх колаборантів на території тимчасово окупованих міст. Був вибух, в якому незначно, але постраждала колаборантка, яка пообіцяла окупантам організувати освітній процес на тимчасово окупованій територій міста Мелітополя. Це добре відомий екземпляр - Олена Шапурова, яка була під кримінальною статтею більше, ніж рік тому, мала здобути судимість за корупцію. Але вона вирішила використати захоплення міста Мелітополя і тимчасової окупації як вікно можливостей для себе", - повідомив Федоров.

Фото: РИА Мелитополь

Мер наголосив, що Шапурова "займалася терором директорів шкіл і дитячих садочків, займалася погрозами в бік батьків і вимагала приводити до шкіл дітей".

"Саме вона займається пропагандою в школах, де є не навчальний процес, а саме пропаганда, де промивають мозок нашим дітям співанням гімну ворожої держави. Саме вона першою зайшла в бібліотеку і почала викидати підручники з історії нашої держави", - розповів він.

Як зазначив Федоров, вибух - це "гарний приклад того, що сили супротиву, партизанський рух у Мелітополі працює, про жодного колаборанта він не забуде".

Своєю чергою, в Запорізькій обласній прокуратурі розповіли, що Шапуровій повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

"За даними слідства, у березні 2022 року директорка одного з коледжів Мелітополя добровільно надала згоду очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти. Про своє призначення "керівником Мелітопольського відділу освіти" підозрювана особисто повідомила кожному директору школи. На підтримання незаконної влади військової адміністрації РФ "псевдоначальниця" вимагала від освітян окупованого міста організувати навчальний процес за програмою країни-агресора", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Раніше Іван Федоров розповів, що у Мелітополі серед місцевих колаборантів почалася паніка. Зрадники бояться контрнаступу Збройних сил України та намагаються самі вийти на зв'язок з українськими спецслужбами. Також він зазначив, що колаборанти все частіше відмовляються співпрацювати з ворогом.

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