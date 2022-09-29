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В Росії на війну до України планують відправляти навіть пожежників

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В Росії на війну до України планують відправляти навіть пожежників

Фото: соцмережі

В Росії мобілізації підлягають навіть пожежники, яких також планують відправити на фронт.

В Росії на війну до України планують відправляти навіть московських пожежників.

Про це пише російське видання SOTA.

Як стало відомо, в Москві проводять зібрання співпрацівників пожежно-рятувального центру. Тим, хто мешкає в столиці РФ - видають повістки, мешканців Підмосков’я - вмовляють підписати контракт та отримати московські доплати до служби.

Крім того, контрактникам обіцяють видавати спальники, килимки, сухпайки, термобілизни, дві майки, дві пляшки води та предметів особистої гігієни.

“Загалом за два дні, повідомляють джерела видання, серед пожежників планується набрати 400 осіб на війну. Водночас пожежні служби належать до військ цивільної оборони, призначених для порятунку людей у критичних ситуаціях”, - додали у виданні.

Нагадаємо, що у Росії мобілізований втік після того, як "Камаз", який перевозив призовників, поламався.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
196
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