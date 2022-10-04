Арестович назвал следующий город, где ВСУ могут одержать победу

По его словам, ВСУ одновременно развивают наступление на окраинах Харьковщины.
Вооруженные Силы Украины имеют все шансы одержать победу в городе Сватово Луганской области.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
"Будем говорить, что говорят в российских пабликах. Что "злые ВСУ" одновременно развивают наступление на Харьковщине: от Купянска на Сватово, от Дробышевого до Сватово и подбираются к Кременной", – говорит Арестович.
Советник ОП отметил, что у Сватово есть все шансы "влететь по-крупному".
"Там как раз сборная солянка (военных формирований оккупантов — Ред) из косых, кривых и й***тых. Поэтому вполне может быть, что там мы победим. Предлагаю не порождать ложные надежды и завышенные ожидания, а просто смотреть, как оно будет", — сказал Арестович.
Однако до освобождения Северодонецка и Лисичанская, по его мнению, еще долго.
"Существует вариант, по которому, например, посыпалась российская оборона с испуга под Севердонецком и Лисичанском — они просто сбежали и мы заняли пустые места. Но там не самые последние парни дерутся южнее Лисичанска", — добавил советник ОП.
Ранее Алексей Арестович рассказал, что украинские бойцы ударили по понтонным мостам в Херсонской области во время передвижения российской танковой роты.
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