ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна

Траса Сватове-Кремінна на Луганщині перебуває під контролем українських військових, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Про це пише "Суспільне".

"За останніми даними на цей час, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там триває бойова робота, про яку повідомлять пізніше", – поінформував Череватий.

Нагадаємо, ЗСУ щодня на два-три кілометри просуваються вперед на Луганщині, повідомив 28 жовтня голова області Сергій Гайдай. За його даними, російські війська стягнули до Сватового багато техніки та резервів.

Водночас окупанти готуються до оборони Попасної: зводять оборонні споруди та вивезли з міста людей углиб області.

Зауважимо, що боячись наступу ЗСУ на Сватове та Кремінну, російські загарбники будують захисні оборонні споруди, які отримали назву "лінія Вагнера".

Новий наступ рашистів на Київ з Білорусі: ЗСУ готове дати гідну відсіч

Читайте також: