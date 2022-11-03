Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало актуальну карту війни в Україні станом на 3 листопада.

За даними британської розвідки, ЗСУ продовжують контрнаступ в Луганській та Херсонській областях та тримають оборону в районі Бахмута Донецької області.

Карта бойових дій станом на 3 листопада опублікована в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

На карті позначено атаки українських військових підрозділів на північному сході Харківської області, поблизу кордону з Росією. Також підрозділи ЗСУ просуваються на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/kfDFNIPVYk



#StandWithUkraine pic.twitter.com/7Fs7Aa9Zov — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 3, 2022

Продовжується контрнаступ українських збройних сили на півночі та заході Херсонській області.

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Активні бойові дії тривають на Донецькому напрямку, де ЗСУ відбивають атаки ворога поблизу Бахмута, Соледара, Пісків та Авдіївки. Ворожого просування під час штурму українських позицій не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі ситуація на Бахмутському напрямку складна, але контрольована Збройними силами. Українські військові успішно відбивають атаки російської армії.

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