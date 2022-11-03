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Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало актуальну карту війни в Україні станом на 3 листопада.

За даними британської розвідки, ЗСУ продовжують контрнаступ в Луганській та Херсонській областях та тримають оборону в районі Бахмута Донецької області.

Карта бойових дій станом на 3 листопада опублікована в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

На карті позначено атаки українських військових підрозділів на північному сході Харківської області, поблизу кордону з Росією. Також підрозділи ЗСУ просуваються на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області.

Продовжується контрнаступ українських збройних сили на півночі та заході Херсонській області.

Активні бойові дії тривають на Донецькому напрямку, де ЗСУ відбивають атаки ворога поблизу Бахмута, Соледара, Пісків та Авдіївки. Ворожого просування під час штурму українських позицій не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі ситуація на Бахмутському напрямку складна, але контрольована Збройними силами. Українські військові успішно відбивають атаки російської армії.

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Дата публікації
Перегляди
351
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