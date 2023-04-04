Бої за Бахмут: у ЗСУ розповіли про втрати ворога

Російські загарбники за минули добу здійснили 32 атаки у Бахмуті.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, за добу поранені понад 100 окупантів.

"Бахмут залишається поки що напрямком головного удару ворога, в першу чергу, сил "Вагнера". Там за добу відбулося 32 атаки ворога, 26 зіткнень в самому Бахмуті і на околицях. 238 разів ворог обстрілював наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії", - сказав він.

Череватий додав, що 91 окупанта було знищено, 119 зазнали поранень.

"Підбито їхній танк, реактивну систему залпового вогню "Град" і три польових склади боєприпасів", - додав він.

Тим часом у НАТО кажуть, що росіяни намагаються низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині компенсувати кількістю.

Війна Росії проти України набуває переламного характеру. Вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського є ще одним приводом так стверджувати.

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