Есть ли угроза захвата россиянами Угледара – ответ Буданова

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ответил, есть ли угроза взятия россиянами Угледара в Донецкой области.

Об этом говорится в интервью РБК-Украина.

Так, оккупанты дважды пытались вести там наступление и захватить город. Бои начались в ноябре в 2022 году. Впрочем, им ничего не удалось. Через два месяца враг снова попытался "взять" Угледар, но все закончилось так же безуспешно.

Как отметил главный разведчик Украины, это очень показательная история.

"Максимально показательна. Она показательна по всем аспектам – начиная с того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли", — прокомментировал он.

Также Буданов ответил, есть ли признаки того, что армия РФ готовит третью попытку такого наступления.

"Вы пытаетесь влезть в военные дела, а это будет немного лишним. Есть ли там большая угроза захвата города? Нет, нету. А подробности давайте с вами упустим", — отметил глава ГУР.

Напомним, ранее Кирилл Буданов объяснил, почему оккупанты так отчаянно бьются за Бахмут. Он отметил, что там россияне огромными потерями "имеют определенный тактический успех".

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