По данным британской разведки, армия России увеличила численность своих ударных вертолетов на юге Украины после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В ночь на 18 июня Силы ПВО сбили два ударных вертолета Ка-52.

Как пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в мае у россиян было рекордное количество уничтоженной артиллерии — 553 единицы. А за первую половину июня уже уничтожено – 373 единицы.

Эксперт объяснил связь между потерей оккупантами артиллерии и перекидыванием на фронт вертолетов Ка-52.

"Россияне за полтора месяца потеряли, как никогда ранее, огромное количество стволов, без которых они не то, что наступать, даже оборонятся не могут. Разумеется, им срочно нужна компенсация потерь, обеспечить которую расконсервацией и хромой логистикой невозможно. А потому, в ход вступают вертолёты", — отметил он.

По его словам, подобная схема работала на правом берегу Херсонской области, когда ВСУ начали выносить российскую артиллерию в режиме нон-стоп, а логистика не позволяла компенсировать потери.

"В качестве артиллерии стали выступать ударные вертолёты, которые методом кабрирования обстреливали позиции СОУ (Сил обороны Украины - ред.). И вот, аналогичная тактика начинает работать на Юге. Возникает критический дефицит артиллерии, в ход вступают ударные вертолёты, которым всё чаще и чаще приходится сближаться с линией фронта, где не только местами присутствует охват ПВО Украины, но и мобильные группы с ПЗРК", — резюмировал Коваленко.

Напомним, к утру 18 июня 2023 года ВСУ уничтожили 219 820 солдат армии Российской Федерации.

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