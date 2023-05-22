Праздники в июне 2023 года: будут ли дополнительные выходные на День Конституции

В первый месяц лета украинцев ждут две важные даты: церковный праздник Троица и государственный праздник День Конституции. Будут ли дополнительные выходные в июне 2023 года?

С 19 мая 2023 года начал действовать Закон №3057, которым было продлены военное положение и общая мобилизация в Украине с 20 мая 2023 года еще на 90 суток (до 18 августа 2023 года). Поэтому, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в июне не будет дополнительных выходных.

Ранее мы также писали о выходных и праздниках в мае 2023 года.

Количество рабочих и выходных дней в июне 2023 года

В июне традиционно 30 дней, из них 22 дня будут рабочими, а 8 – официальными выходными (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 июня. А будут отдыхать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25 июня.

Украинцев в первый месяц лета ждет несколько важных событий. В частности, День защиты детей (1 июня), Международный день друзей (9 июня), День медицинского работника (18 июня), День скорби и памяти жертв войны в Украине (22 июня) и День Конституции Украины (28 июня).

А верующих ждет один из великих переходных праздников – Троица (4 июня).

Государственные, международные и церковные праздники в июне 2023 года

Праздники в июне 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 июня – День защиты детей;

– День защиты детей; 4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов;

– Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов; 5 июня – Всемирный день окружающей среды;

– Всемирный день окружающей среды; 6 июня – День журналиста;

– День журналиста; 8 июня – Всемирный день океанов;

– Всемирный день океанов; 9 июня – Международный день друзей;

– Международный день друзей; 11 июня – День работников легкой промышленности;

– День работников легкой промышленности; 12 июня – День работников фондового рынка;

– День работников фондового рынка; 14 июня – Всемирный день донора;

– Всемирный день донора; 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

– Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции;

– День медицинского работника, День участкового инспектора полиции; 19 июня – День фермера;

– День фермера; 20 июня – Всемирный день беженцев;

– Всемирный день беженцев; 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине;

– День скорби и памяти жертв войны в Украине; 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;

– День государственной службы ООН, День государственной службы Украины; 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины;

– Международный день моряка, День таможенника Украины; 26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения;

– Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения; 28 июня – День Конституции Украины.

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