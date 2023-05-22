Праздники в июне 2023 года: будут ли дополнительные выходные на День Конституции

В первый месяц лета украинцев ждут две важные даты: церковный праздник Троица и государственный праздник День Конституции. Будут ли дополнительные выходные в июне 2023 года?
С 19 мая 2023 года начал действовать Закон №3057, которым было продлены военное положение и общая мобилизация в Украине с 20 мая 2023 года еще на 90 суток (до 18 августа 2023 года). Поэтому, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в июне не будет дополнительных выходных.
Ранее мы также писали о выходных и праздниках в мае 2023 года.
Количество рабочих и выходных дней в июне 2023 года
В июне традиционно 30 дней, из них 22 дня будут рабочими, а 8 – официальными выходными (суббота и воскресенье).
То есть украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 июня. А будут отдыхать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25 июня.
Украинцев в первый месяц лета ждет несколько важных событий. В частности, День защиты детей (1 июня), Международный день друзей (9 июня), День медицинского работника (18 июня), День скорби и памяти жертв войны в Украине (22 июня) и День Конституции Украины (28 июня).
А верующих ждет один из великих переходных праздников – Троица (4 июня).
Государственные, международные и церковные праздники в июне 2023 года
- 1 июня – День защиты детей;
- 4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов;
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня – День журналиста;
- 8 июня – Всемирный день океанов;
- 9 июня – Международный день друзей;
- 11 июня – День работников легкой промышленности;
- 12 июня – День работников фондового рынка;
- 14 июня – Всемирный день донора;
- 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
- 18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции;
- 19 июня – День фермера;
- 20 июня – Всемирный день беженцев;
- 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;
- 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины;
- 26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения;
- 28 июня – День Конституции Украины.
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