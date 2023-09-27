В НБУ рассказали, когда могут "отпустить" курс гривны

Нацбанк заверил, что о переходе к плавающему курсообразованию или "отпуску" курса пока речь не идет.

В Национальном банке рассказали, какими будут следующие шаги по смягчению валютных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отпустит ли НБУ курс валют

Нацбанк заверил, что о переходе к плавающему курсообразованию или "отпуску" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет. Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости.

"При таком режиме, в отличие от плавающего курса, Национальный банк будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабевать, так и укрепляться", – отметили в пресс-службе.

При этом НБУ планирует существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни усиления.

Процесс смягчения валютных ограничений будет происходить в три этапа:

минимизация множественности обменных курсов, увеличение возможностей для проведения торговых операций бизнеса, содействие новым кредитам/инвестициям;

либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможности репатриации процентов по "старым" долгам;

постепенное уменьшение валютных ограничений до уровня, действовавшего до начала полномасштабной войны.

Цель НБУ

"Финальная цель реализации Стратегии – постепенное возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны.

Этот режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост. Возвращаться к нему НБУ также будет только при наличии соответствующих предпосылок и это не вопрос ближайшей перспективы", – объясняет Национальный банк.

Ранее ТСН.ua собрал прогнозы экономистов, каким будет курс доллара в октябре.

Читайте также: