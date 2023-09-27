В НБУ розповіли, коли можуть "відпустити" курс гривні

Нацбанк запевнив, що про перехід до плаваючого курсоутворення чи "відпускання" курсу поки не йдеться.

У Національному банку розповіли, якими будуть наступні кроки для пом'якшення валютних обмежень.

Про це передає пресслужба НБУ.

Чи "відпустить" НБУ курс валют

Нацбанк запевнив, що про перехід до плаваючого курсоутворення чи "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться. Спочатку, коли будуть сформовані стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості.

"За такого режиму, на відміну від плаваючого курсу, Національний банк покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися", – зазначили у пресслужбі

При цьому НБУ планує суттєво обмежувати рух курсу в обидва боки, не допускаючи ні стрімкого послаблення гривні, ні значного посилення.

Процес пом’якшення валютних обмежень відбуватиметься у три етапи:

мінімізація множинності обмінних курсів, збільшення можливостей для проведення торгових операцій бізнесу, сприяння новим кредитам / інвестиціям;

лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливості репатріації відсотків за "старими" боргами;

поступове зменшення валютних обмежень до рівня, який діяв до початку повномасштабної війни.

Мета НБУ

"Фінальна мета реалізації Стратегії – поступове повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни.

Цей режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання. Повертатися до нього НБУ також буде лише за наявності відповідних передумов і це не питання найближчої перспективи", – пояснює Національний банк.

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