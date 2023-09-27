В ЄС хочуть посилити правила надання притулку: рішення вже підтримав Шольц

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц, незважаючи на опір партії “Зелених” і особисто міністра закордонних справ Анналени Бербок, виступив за новий закон про надання притулку на території ЄС.

Така заява, інформує BILD, прозвучала 27 вересня в кулуарах засідання кабінету міністрів.

Уже завтра, 28 вересня, міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Брюсселі для того, щоб ухвалити рішення щодо посилення процедури отримання притулку на території ЄС. Без згоди Німеччини реалізувати реформу було б неможливо.

Нові правила, які збирається запровадити влада Євросоюзу, передбачають, що в разі міграційної кризи країни на власний розсуд можуть погіршити умови, в яких перебувають особи, які запросили притулок. Зокрема, йдеться про зниження стандартів розміщення та догляду за біженцями.

Голосніше за всіх проти такого заходу висловлювалася глава німецького МЗС Анналена Бербок. При цьому Єврокомісія і Європарламент закликали Німеччину не блокувати реформу.

Шольц, за інформацією BILD, на засіданні чітко дав зрозуміти, що німецький уряд не перешкоджатиме цій пропозиції, тому 28 вересня в Брюсселі міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повинна буде проголосувати на її підтримку. Бербок, як повідомили джерела BILD, теж була присутня на цьому засіданні, але не стала сперечатися з канцлером.

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