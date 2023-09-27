Ирина Сопонару удивила видео, как ее жених-британец говорит на украинском

Звезда "Квартала 95", украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась достижениями своего жениха-британца Риса.

Артистка показала, как ее избранник выучил украинский язык. К слову, они вместе ехали в авто по улицам Киева. Ирина была за рулем, а Рис – на пассажирском сиденье. Неожиданно жених спросил актрису на украинском, куда они направляются. Оказалось, влюбленные активно планируют свою будущую свадьбу.

"Мы едем встречаться с Людочкой, которая будет планировать нашу свадьбу. Будем смотреть локации для нашей свадьбы", – ответила возлюбленному знаменитость.

Ирина Сопонару показала, как ее жених из Великобритании выучил украинский язык

Актриса уже показала, как они планировали свадьбу и выбирали локации. Как ранее признавалась Сопонару, стать официально мужем и женой они с Рисом планируют не в этом году, а в следующем. В частности, пара хочет пожениться весной, а именно в мае.

Напомним, ранее Ирина Сопонару призналась, почему решилась сделать пластическую операцию на груди. К слову, знаменитость увеличила размер бюста.

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