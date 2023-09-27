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Ирина Сопонару удивила видео, как ее жених-британец говорит на украинском

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
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Ирина Сопонару удивила видео, как ее жених-британец говорит на украинском

Ирина Сопонару со своим женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Актриса вместе с возлюбленным планирует свадьбу.

Звезда "Квартала 95", украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась достижениями своего жениха-британца Риса.

Артистка показала, как ее избранник выучил украинский язык. К слову, они вместе ехали в авто по улицам Киева. Ирина была за рулем, а Рис – на пассажирском сиденье. Неожиданно жених спросил актрису на украинском, куда они направляются. Оказалось, влюбленные активно планируют свою будущую свадьбу.

"Мы едем встречаться с Людочкой, которая будет планировать нашу свадьбу. Будем смотреть локации для нашей свадьбы", – ответила возлюбленному знаменитость.

Ирина Сопонару показала, как ее жених из Великобритании выучил украинский язык

Ирина Сопонару показала, как ее жених из Великобритании выучил украинский язык

Актриса уже показала, как они планировали свадьбу и выбирали локации. Как ранее признавалась Сопонару, стать официально мужем и женой они с Рисом планируют не в этом году, а в следующем. В частности, пара хочет пожениться весной, а именно в мае.

Напомним, ранее Ирина Сопонару призналась, почему решилась сделать пластическую операцию на груди. К слову, знаменитость увеличила размер бюста.

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Дата публикации
Просмотры
89
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