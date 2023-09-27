"Верните наши квартиры!": мариупольцы обратились к Путину – видео

Захватчики не сдерживают обещаний по возвращению квартир местным, дома которых сами разрушили. Вместо этого они строят жилье на продажу.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал журналист Денис Казанский.

Россиянам безразлично людей

По словам Казанского, жители города записывают обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Они жалуются, что на месте домов, разрушенных российской армией, теперь строят коммерческую недвижимость на продажу. Люди же оказались на улице.

Видеообращение записали люди, проживавшие в известном "доме с часами". Они подчеркивают, что в настоящее время в городе снесено 465 многоэтажек. В каждой из них – от 100 до 200 квартир.

"Не надо быть математиком, чтобы посчитать, сколько людей остались без крова и вынуждены скитаться по съемным квартирам, родственникам, другим городам и странам", – жалуются мариупольцы.

"Дом с часами" снесли. Жители надеялись, что исторический центр Мариуполя восстановят и им возвратят жилье. Но оказалось, что уже выдано разрешение на строительство нового дома в коммерческих целях. "Что делать жителям? На каких основаниях нас лишают законного права на частную собственность?", – не понимают люди.

Журналист акцентирует, что именно так и ведут себя оккупанты. Они намерены изгнать коренное население и заселить город россиянами.

"Вот так и выглядит "помощь людям Донбасса" на самом деле. Дома коренных жителей разбомбили и на их месте теперь строят дома для россиян", – заметил блоггер.

Ранее в Мариупольском городском совете рассказали, что в городе действительно отстраивают жилье. Однако будут предоставлять его в ипотеку россиянам, а не мариупольцам.

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