"Поверніть наші квартири!": маріупольці звернулися до Путіна – відео

Загарбники не дотримуються обіцянок щодо повернення квартир місцевим, будинки яких самі зруйнували. Натомість вони будують житло на продаж.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів журналіст Денис Казанський.

Росіянам байдуже на людей

За словами Казанського, мешканці міста записують звернення до російського президента Володимира Путіна. Вони скаржаться, що на місці будинків, зруйнованих російською армією, тепер зводять комерційну нерухомість на продаж. Люди ж опинилися просто неба.

Відеозвернення записали люди, які проживали у відомому "будинку з годинником". Вони наголошують, що наразі у місті знесено 465 багатоповерхівок. В кожній з них – від 100 до 200 квартир.

"Не треба бути математиком, щоб порахувати, скільки людей залишилися без даху над головою й змушені тинятися зйомними квартирами, родичами, іншими містами й країнам", – бідкаються маріупольці.

"Будинок з годинником" знесли. Жителі сподівалися, що історичний центр Маріуполя відновлять і їм повернуть житло. Але виявилося, що вже виданий дозвіл на будівництво нового будинку з комерційною метою. "Що робити жителям? На яких підставах нас позбавляють законного права на приватну власність?", – не розуміють люди.

Журналіст акцентує, що саме так і поводяться окупанти. Вони мають намір вигнати корінне населення й заселити місто росіянами.

"Ось так і виглядає "допомога людям Донбасу" насправді. Будинки корінних мешканців розбомбили і на їхньому місці тепер будують будинки для росіян", – зауважив блогер.

Раніше у Маріупольській міській раді розповіли, що у місті справді відбудовують житло. Проте надаватимуть його в іпотеку росіянам, а не маріупольцям.

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