Зеленський вперше в історії зустрівся із прем'єром Вірменії Пашиняном

Зеленський та Пашинян обгооврили двостороннє співробітництво та міжрегіональні економічні проєкти.
Український президент Володимир Зеленський вперше в історії зустрівся із вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.
Про це повідомив глава держави на сторінці у X.
"Під час нашої першої в історії зустрічі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян я зосередився на ситуації з безпекою на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах з народами. Ми також обговорили наше двостороннє співробітництво та міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Глава держави уже зустрівся із прем’єр-міністеркою Італії та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
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