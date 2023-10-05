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Зеленский впервые в истории встретился с премьером Армении Пашиняном

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленский впервые в истории встретился с премьером Армении Пашиняном

Украинский президент Владимир Зеленский и армянский премьер Никол Пашинян / Фото: Twitter/Владимир Зеленский

Зеленский и Пашинян обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты.

Украинский президент Владимир Зеленский впервые в истории встретился с армянским премьером Николом Пашиняном.

Об этом сообщил глава государства на странице X.

"Во время нашей первой в истории встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян я сосредоточился на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с народами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в   Испании для участия в саммите Европейского политического сообщества. Глава государства уже встретился с премьер-министром Италии и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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Дата публикации
Просмотры
1016
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