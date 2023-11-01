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Здійснило революцію: оголосили головне слово 2023 року

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Здійснило революцію: оголосили головне слово 2023 року

Open AI / Associated Press / Фото: Associated Press

Реальні можливості цієї технології ще не вивчені.

Оголосили головне слово 2023 року, яке перевернуло свідомість мільйонів. Так, ним стало AI (штучний інтелект).

Про це повідомляється на сайті словника Collins Dictionary.

ШІ здійснив революцію

Як зазначається на сайті, штучний інтелект тепер є знаковою абревіатурою як "моделювання психічних функцій людини за допомогою комп'ютерних програм".

"Це швидше відображає глибоку природу проблем, що стоять перед нами. Чи можуть машини справді стати схожими на людей? І як це позначиться на нашому виді? Однак доки ми не знайдемо відповіді на це питання, життя продовжується", – відзначили у Collins Dictionary.

Нагадаємо, у понеділок, 30 жовтня, Білий дім опублікував свій довгоочікуваний виконавчий наказ в якому йшлося про припинення можливих зловживань новими формами технологій. Зокрема, група провідних демократичних країн G7 оголосила про окремий необов'язковий кодекс для приборкання так званого генеративного штучного інтелекту – ChatGPT.

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Дата публікації
Перегляди
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