Совершило революцию: объявили главное слово 2023 года

Реальные возможности этой технологии еще не изучены.

Объявили главное слово 2023 года, перевернувшего сознание миллионов. Так, им стало AI (искусственный интеллект).

Об этом сообщается на сайте словаря Collins Dictionary.

ИИ совершил революцию

Как отмечается на сайте, искусственный интеллект теперь знаковой аббревиатурой как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ".

"Это скорее отражает глубокую природу стоящих перед нами проблем. Могут ли машины действительно стать похожими на людей? И как это скажется на нашем виде? Однако пока мы не найдем ответа на этот вопрос, жизнь продолжается", – отметили в Collins Dictionary.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Белый дом опубликовал свой долгожданный исполнительный приказ, в котором говорилось о прекращении возможных злоупотреблений новыми формами технологий. В частности, группа ведущих демократических стран G7 объявила об отдельном необязательном кодексе для укрощения так называемого генеративного искусственного интеллекта – ChatGPT.

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