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Как погода повлияет на работу авиации РФ – Игнат объяснил

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Как погода повлияет на работу авиации РФ – Игнат объяснил

Су-24 РФ/Фото: raf.mod.uk

Ухудшение погоды повлияет на работу авиации оккупантов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ухудшение погодных условий повлияет на работу вражеской авиации. В частности, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это", — подчеркнул он.

Юрий Игнат также прокомментировал ночные удары по Украине и сбитие ракеты Х-59.

"Сбили ракету – это отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украину в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, в ночь на 12 ноября враг атаковал юг Украины, применив одновременно баллистику, вероятно "Искандер-М", и управляемые авиационные ракеты типа Х-59.

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Дата публикации
Просмотры
232
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