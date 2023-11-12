Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як погода вплине на роботу авіації РФ – Ігнат пояснив

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як погода вплине на роботу авіації РФ – Ігнат пояснив

Су-24 РФ / Фото: raf.mod.uk

Погіршення погоди вплине на роботу авіації окупантів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що погіршення погодних умов вплине на роботу ворожої авіації. Зокрема, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.  

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це", - наголосив він.

Юрій Ігнат також прокоментував нічні удари по Україні та збиття ракети Х-59.

"Збили ракету – це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україну відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", - резюмував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада ворог атакував південь України, застосувавши одночасно балістику, ймовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
232
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація