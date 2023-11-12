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Під Бахмутом окупанти намагаються відбити втрачені позиції – Сирський

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Під Бахмутом окупанти намагаються відбити втрачені позиції – Сирський

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський на Бахмутському напрямку / Фото: Military Media Center

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються повернути раніше втрачені позиції.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про актуальну ситуація на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції.   

Про це командувач ЗСУ написав у своєму Telegram-каналі. 

"Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", - додав генерал-полковник.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку загострення ситуації – російські військові перейшли із глухої оборони в активну.

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Перегляди
245
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