Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Ночь, 12 ноября, в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 11 обстрелов (90 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский, Корюковский, Новгород-Северский районы из минометов, АГС. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Миропольское (4 взрыва) и Великописаревское (3 взрыва) громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов из миномета, артиллерии, РСЗО и ударов ВОГ с БпЛА и дронов.

В Середино-Будской громаде зафиксировано попадание FPV дрона (1 взрыв), минометный обстрел (11 взрывов), обстрел из РСЗО (15 взрывов). В результате обстрелов погибли два человека.

Также были повреждены два жилых дома.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Темировку и Новодаровку, а также совершили 9 БПЛА-атак по Железнодорожному, Волшебному, Красному, Луговскому и Малым Щербакам.

По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Левадного, Роботино, Малых Щербаков, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришлось 76 артударов. Местные жители не пострадали.

Днепропетровщина: два обстрела в сутки. русские захватчики целили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустили более полудесятка снарядов по Марганецкой громаде. Обошлось без жертв и последствий.

Харьковщина: за сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, под ударами окупантов находились Малые Проходы Харьковского района, Старица и Волчанские Хутора Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

Луганщина: в течение суток россияне штурмовали вблизи Стельмаховки, Надежды и в Серебрянском лесничестве. Пытались атаковать по трем направлениям. В Серебрянском лесу задействовали авиацию. Как и в Белогоровке, по которой нанесены удары и с неба, и с артиллерии.

За сутки противник совершил 126 обстрелов (526 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян за прошлые сутки —8 населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Торецк, пгт Северное, пгт Южное, с.Миньковка, с.Новоукраинка, с.Тоненькое.

Повреждены объекты 30 жилых домов (из них 6 – многоквартирные), автомобиль, детский сад.

В Донецкой области за сутки: 3 человека погибли.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силам противовоздушной обороны уничтожена одна из управляемых ракет типа X-59. Вторая ракета типа Х-59 и баллистическая "Искандер-М" попала по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Предварительно – без пострадавших.

Херсонщина: сегодня утром враг нанес ракетный удар по г. Херсон (вероятно, Х-59). Попадание в научную библиотеку. В результате авиаудара возник пожар в библиотеке, Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

За сутки по области противник произвел 62 обстрела (343 снаряда), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (22 снаряда).

Россияне попали в районы 20 населенных пунктов области. Вчера днем враг бил по центральной части Херсона, огнем из артиллерии повреждены дома херсонцев, и припаркованы рядом автомобили.

В результате обстрела ранения средней тяжести получили 30-ти и 54-летняя женщина.

Ранение также получила 38-летняя женщина, доставленная в больницу. Всего за сутки по области 4 человека получили ранения.

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