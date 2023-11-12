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Ізраїль вперше продав систему ПРО "Праща Давида": яка країна його купила

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ізраїль вперше продав систему ПРО "Праща Давида": яка країна його купила

Система ПРО "Праща Давида". / Фото: YouTube

Ізраїльська ПРО "Праща Давида" вважається однієї із найдосклоналіших систем у світі.

Ізраїль підписав контракт про підписання продажу системи ПРО "Праща Давида" Фінляндії на суму приблизно 317 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті Міноборони Ізраїлю.

Угоду про продаж підписало Міністерство оборони Ізраїлю з представниками Фінляндії та компанією-виробником Rafael.

У відомстві заявили, що ця система одна з найдосконаліших у світі систем перехоплення балістичних, крилатих ракет, літаків і безпілотників. Вона продемонструвала дуже високу продуктивність під час війни.

"Система "Праща Давида" від Rafael є важливою частиною багаторівневої оборонної системи Ізраїлю. Система довела, що в поточній кампанії є необхідною для захисту неба країни та її жителів. Ми пишаємося підписаною угодою про перший експорт системи за кордон і інвестуємо значну частину доходу від експортних угод у наші власні розробки та бюджети на дослідження та розробки, щоб забезпечити систему оборони найсучаснішими можливостями, а отже, прибуток подвоюється і примножується", - прокоментував генеральний директор Rafael.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США погодили продаж Фінляндії унікальної системи ПРО "Праща Давида".

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Дата публікації
Перегляди
429
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