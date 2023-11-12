Ізраїль вперше продав систему ПРО "Праща Давида": яка країна його купила

Ізраїльська ПРО "Праща Давида" вважається однієї із найдосклоналіших систем у світі.

Ізраїль підписав контракт про підписання продажу системи ПРО "Праща Давида" Фінляндії на суму приблизно 317 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті Міноборони Ізраїлю.

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Угоду про продаж підписало Міністерство оборони Ізраїлю з представниками Фінляндії та компанією-виробником Rafael.

У відомстві заявили, що ця система одна з найдосконаліших у світі систем перехоплення балістичних, крилатих ракет, літаків і безпілотників. Вона продемонструвала дуже високу продуктивність під час війни.

" Система "Праща Давида" від Rafael є важливою частиною багаторівневої оборонної системи Ізраїлю. Система довела, що в поточній кампанії є необхідною для захисту неба країни та її жителів. Ми пишаємося підписаною угодою про перший експорт системи за кордон і інвестуємо значну частину доходу від експортних угод у наші власні розробки та бюджети на дослідження та розробки, щоб забезпечити систему оборони найсучаснішими можливостями, а отже, прибуток подвоюється і примножується ", - прокоментував генеральний директор Rafael.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США погодили продаж Фінляндії унікальної системи ПРО "Праща Давида".

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