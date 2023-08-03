США погодили продаж Фінляндії унікальної системи ППО: що відомо

Дана система ППО ще жодного разу не була продана третій країні.
Сполучені Штати погодили продаж Фінляндії ізраїльської системи протиповітряної оборони "Праща Давида".
Про це інформує видання The Times of Israel.
Повідомляється, що подібна система ППО буде вперше продана іншій країні.
Влада Фінляндії ще у квітні заявила, що хотіла б придбати дані систему протиповітряної оборони одразу після вступу до НАТО. Однак купівля вимагала схвалення зі сторони Вашингтона, оскільки США також брали участь у розробці системи ППО "Праща Давида".
Повідомляється, що угода складає близько 316 мільйонів євро.
"Праща Давида", яка діє в Ізраїлі від 2017 року, здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндські прикордонники очікують значного напливу нелегальних мігрантів з Росії, які намагатимуться втекти з країни через проведення мобілізації.
Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про посилення ППО там, "де зараз найбільше потрібно".
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