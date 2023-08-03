США погодили продаж Фінляндії унікальної системи ППО: що відомо

Дана система ППО ще жодного разу не була продана третій країні.

Сполучені Штати погодили продаж Фінляндії ізраїльської системи протиповітряної оборони "Праща Давида".

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Про це інформує видання The Times of Israel.

Повідомляється, що подібна система ППО буде вперше продана іншій країні.

Влада Фінляндії ще у квітні заявила, що хотіла б придбати дані систему протиповітряної оборони одразу після вступу до НАТО. Однак купівля вимагала схвалення зі сторони Вашингтона, оскільки США також брали участь у розробці системи ППО "Праща Давида".

Повідомляється, що угода складає близько 316 мільйонів євро.

"Праща Давида", яка діє в Ізраїлі від 2017 року, здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндські прикордонники очікують значного напливу нелегальних мігрантів з Росії, які намагатимуться втекти з країни через проведення мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про посилення ППО там, "де зараз найбільше потрібно".

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